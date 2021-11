222 Florianijünger verpackten 420.000 Tests

Extrem fleißig waren 222 oö. Feuerwehrmitglieder am vergangenen Wochenende in einem für sie außergewöhnlichen Einsatz. Die Freiwilligen packten in der Spar-Zentrale in Marchtrenk mit an und sorgten für die Verfügbarkeit von Testkits. 90 Paletten mit insgesamt 420.000 PCR-Tests wurden von Florianis verpackt, kommissioniert und für die Verteilung vorbereitet.