Gegen Wirtschaftsgebäude geprallt: Lenkerin tot

Die beiden Frauen waren am Sonntag gegen 8 Uhr in Weißenstein unterwegs, als es in der Ortschaft Gummern zum Unglück kam. „Die Lenkerin ist mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen, über die Tennenauffahrt geschlittert und in weiterer Folge gegen die Mauer des Gebäudes geprallt“, heißt es seitens der Polizei.