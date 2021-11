Christian (12) hofft auf eine Herz-Transplantation

Serie an Komplikationen

Am Tag darauf bereits die nächste Hiobsbotschaft. Christian bekam eine Blutvergiftung und seine Nieren versagten. „Er musste einer Dialyse unterzogen werden“, so die Mutter. Doch damit nicht genug: In den folgenden Wochen sammelte sich im Körper des Buben mehr und mehr Wasser an, sein Zustand wurde immer lebensbedrohlicher, das Herz immer schwächer. Ein Keim verkomplizierte die Situation noch zusätzlich.