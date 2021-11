Auf Straße gelandet: „Mein Wien-Appartment“ hilft

„Ich war zwei Jahre lang in der Gruft“

Kurt B. lebt seit einem halben Jahr in einem „Mein Wien-Apartment“. Nach 39 Jahren im Gastgewerbe brach er zusammen, kurz darauf war seine Wohnung in einem Altbau weg - von Spekulanten aufgekauft. „Ich war zwei Jahre lang in der Gruft. Vor allem im Lockdown war es schlimm. Durch das Eingesperrtsein wurden viele verrückt“, beschreibt der 60-Jährige. Durch den Fonds für temporäres Wohnen kam er von der Straße weg.