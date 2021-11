Nach Impf-Flaute lockt das Land mit Attraktionen

Technische und logistische Hürden plagen Impfwillige

Obwohl sich bereits vor der Öffnung des Check-Ins im Terminal 2 eine Schlange gebildet hatte, war der Andrang nicht so schlimm wie zuvor erwartet. „Es geht hier recht flott. Ich war eigentlich schon am Hauptbahnhof, aber dort ist man nicht weitergekommen. Und in der Messe muss man sich vorher anmelden. Deshalb bin ich jetzt hier“, sagt ein Salzburger. Auch Norbert Auer wartet auf seinen dritten Stich.