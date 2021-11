Niemand weiß, wie viele Schüler am Montag kommen

Schulen und Kindergärten bleiben offen, gleichzeitig appellieren Regierung wie Länder, die Kinder daheim zu betreuen. Das gilt ab Montag für alle Bundesländer und sorgte am Freitag für hektische Betriebsamkeit. „Die Ungewissheit, wer am Montag zum Unterricht kommt, ist groß“, räumt Herwig Kerschbaumer von der Bildungsdirektion OÖ ein. „Es wird in jeder Klasse anders sein.“ Der Unterricht findet nach wie vor in der Schule statt, ohne Distance Learning. „Jene, die zu Hause bleiben, dürfen keinen Nachteil haben“, ergänzt LH-Vize Christine Haberlander. Die Schüler daheim erhalten Lernpakete und Aufgaben. Doch offiziell gibt es dazu „keine Pflicht, nur eine Empfehlung“, so Kerschbaumer.