„Werden möglichst rasch ins Bett gepflegt“

Viele Beschäftigte im Pflegebereich würden sich am Rande des Burn-outs befinden, etliche hätten die Branche nach großer Frustration bereits verlassen. Die Lücke fehlender Pflegekräfte wird damit noch größer: Schon ohne die derzeit dramatische Situation in den Krankenhäusern, die viele in die Flucht treibt, fehlen bis ins Jahr 2030 an die 100.000 Pflegekräfte in ganz Österreich - in den Spitälern ebenso wie in der Heimpflege.