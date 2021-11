Mann in Bregenz ausgeraubt -Täter bereits gefasst

Über seine Beute konnte sich der Tatverdächtige nicht lange freuen. Am Donnerstagabend um 22.20 Uhr versetzte er einem ihm unbekannten 41-jährigen Mann in der Nepomukstraße einen Faustschlag in die Magengrube. Danach nahm er dem leicht Verletzten dessen Geldbörse ab und verschwand.