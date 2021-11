Nikolo verschickt  heuer  wieder Videobotschaften

Wer seinen Kindern eine individuelle Botschaft ausrichten lassen möchte, macht das am besten übers Internet: „Eltern und Familien können mit Kolping Lienz per E-Mail Kontakt aufnehmen und Namen, Handynummer sowie Kurzinfos über ihre Kinder übermitteln“, sagt Pargger. Der Nikolaus schickt dann eine individuelle und persönlich formulierte Videobotschaft an die Kinder. „Am Ende kommt dann vom Nikolaus der Wunsch, gemeinsam mit den Eltern und Verwandten das traditionelle Nikolaus-Lied zu singen.“