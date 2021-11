Bubble Soccer mit Schwanara & Here For A Reason

Diesmal hat sich Host Anna was besonders „wyldes“ überlegt: Bubble Soccer mit der Austropop-Band „Schwanara“ und der Pop-Punk-Band „Here For A Reason“. Eigentlich geht’s da nur ums Fußballspielen aber eben anders als gewohnt und irgendwie erinnert das Ganze dann doch eher an Rugby… Wie sich die beiden Bands geschlagen haben und wer das Match für sich gewinnen konnte erfahrt ihr im Video oben!