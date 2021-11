Baumpatenschaften im Kampf gegen den Klimawandel

In Ressnig gepflanzt

Die ersten acht Bäume wurden am Mittwoch im Strandbad Ressnig gepflanzt. „Wir nehmen nur Baumsorten, die auch wirklich klimafit sind.“ Darunter befinden sich Maulbeerbaum, Feldahorn, Blutbuche sowie die Süßkirsche. Insgesamt acht Bäume wurden am Ufer des Badesees gepflanzt. Die ersten Baumpaten sind der Verein LAiF- Lebenswertes Altern in Ferlach sowie die Baumschule Mattuschka. Bürgermeister Ingo Appé und die Trafik Mikel aus Ferlach beteiligten sich ebenfalls.