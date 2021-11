„Wir leiden sehr unter diesem Corona-Schulchaos“

„Er hat auch eine Impfung“

„Wir konnten aber nicht neuerlich alles umplanen - der Sohn blieb daheim“, so die Mutter. Am Mittwoch fuhr Julian in der Früh mit dem Fahrrad zur Schule. Bei der Ankunft wurde ihm sofort mitgeteilt, dass er sich wieder nach Hause und als Kontaktperson 1 zehn Tage in Quarantäne begeben müsse. „Es gibt einen PCR- und drei Antigentests, die alle nachweisen, dass unser Sohn nicht infiziert ist - außerdem hat er auch eine Impfung. Das ist doch stark überschießend“, ärgert sich Yvonne P.