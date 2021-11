Mögliche ÖFB-Gegner: Das Feld lichtet sich!

Für Österreichs Nationalteam wird das Feld der möglichen Gegner im Play-off zur WM-Teilnahme im Frühjahr klarer. Portugal und Russland werden in der Auslosung am 26. November am FIFA-Sitz in Zürich im Topf der sechs gesetzten Mannschaften liegen. Die Schweiz hat dies mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls geschafft. In der Riege der gesetzten Teams befinden sich mit Stand Sonntagabend auch Schweden, Polen und Wales.