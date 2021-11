Waldviertler Wirte sperren jetzt der Reihe nach zu

Das Café-Restaurant Oswald’s ist seit 15-Jahren im Thayazentrum der Raiffeisenbank in Waidhofen eingemietet und bietet einen beliebten Gastgarten im Stadtkern. Nun ist bald Schluss. „Es gibt eine Mieterhöhung, die in dieser Zeit wirtschaftlich nicht zu stemmen ist. Aber es gibt auch andere maßgebliche Gründe“, bestätigt Wirt Jürgen Scharizer Gerüchte, dass man mit der Bank nicht mehr zusammengekommen sei. Seine Gesundheit ist ein weiterer triftiger Grund, warum er mit seiner Frau Bettina das Lokal nicht mehr weiterführen kann: Im Jänner soll eine Operation am Fuß folgen, nach der er vier bis fünf Monate ausfallen wird.