Paul Gludovatz: So einen gibt’s nie wieder!

„Wenn es aus jedem Jahrgang immer einer ins A-Team schafft, dann bin ich glücklich“ - Paul Gludovatz im September 1997 während der U17-WM in Ägypten, zu der er Österreichs Team mit einem sensationellen zweiten Platz bei der U16-EM 1997 in Deutschland geführt hatte. Martin Stranzl war so einer, der aus dieser WM-Truppe ins A-Team kam. Oder auch Paul Scharner.