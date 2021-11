14-Jährige von unbekannten Jugendlichen überfallen

Von unbekannten angegriffen

Auf dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofshalle wurden die beiden Burschen von zwei unbekannten Jugendlichen angehalten und in gebrochener deutschen Sprache aufgefordert, ihnen Geld zu geben. „Die unbekannten Jugendlichen griffen einem der beiden in die Hosentasche und forderten unter Gewaltandrohung Geld“, so die Polizei weiter. Die beiden flüchteten daraufhin aus der Bahnhofshalle und gingen dann anschließend die Bahnhofstraße entlang in Richtung Innenstadt.