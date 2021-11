Polit-Kollegen fordern Haslauer zum Handeln auf

In Salzburg passierte daraufhin trotz schon damals hoher Corona-Zahlen wenig bis nichts. Nun steigen Hektik und Betriebsamkeit, auch in der Landespolitik wird die Kritik lauter. Haslauers Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) würde sich etwa weit strengere Maßnahmen wünschen. „Ich fürchte, dass wir sehr bald nicht mehr um einen Lockdown herumkommen werden, weil anders schaffen wir die Kurve nach unten nicht mehr“, sagt Schellhorn zur „Krone“. Dass sich Haslauer gegen einen Lockdown für Ungeimpfte so wehrt, verstehe er nicht. In der Landesregierung habe es dazu auch intensive Diskussionen gegeben. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen appelliert an Bund und Länder: „Es muss gehandelt werden!“