Die wohlige Wärme eines Ofens an kalten Abenden

Der Kachelofen war in früheren Zeiten aber nicht nur zum Beheizen der guten Stube da, während in den Schlafkammern, den Gaden, die Eisrosen an der Fensterinnenseite erblühten. Er wurde vielseitig verwendet, diente zum Erwärmen von Kirschkernkissen oder zum Trocknen der Wäsche. In einem eingebauten Wärmefach wurden Speisen warm gehalten. Am Gumpiga Donnschtig, dem fast vergessenen Brauchtum des Bratenstehlens am letzten Donnerstag in der Faschingszeit, konnte es passieren, dass sich der Braten plötzlich in Luft aufgelöst hatte, denn in den Bauernhäusern wurden zur damaligen Zeit die Haustüren bekanntlich nicht abgeschlossen. Auf der Bank vor dem wärmenden Kachelofen verbrachten die Großeltern ihre letzten Jahre, wie es oft erzählt wird. Damals lebten alle Generationen noch in einem Haushalt.