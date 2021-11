AUA-Impfstation: 200 Stiche in Boeing 777

„Herzlich willkommen an Bord von Austrian Airlines. Danke, dass Sie sich für einen Impftermin in unserer Boeing 777 entschieden haben. Ihre Flugzeit beträgt nur wenige Minuten“ - die außergewöhnliche Impfstraße im Langstrecken-Flieger der AUA lockte Hunderte „Passagiere“ am Samstag zum Flughafen Wien-Schwechat. Bereits vor dem offiziellen Start der gemeinsamen Impf-Kooperation von Austrian Airlines, dem Roten Kreuz Niederösterreich und dem Flughafen um 10 Uhr war der Andrang beim „Check-in zum Stich“ enorm.