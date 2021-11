Handels-Gewerkschaft droht nun mit Maßnahmen

Da die KV-Verhandlungen für die 430.000 Handelsangestellten in der dritten Runde gescheitert sind, kam es am Freitag zu einer Onlinekonferenz mit 800 Betriebsräten. Jetzt folgen Versammlungen und ein neuer Termin. Die Gewerkschaft GPA will ein Paket mit 3,5 Prozent Plus.