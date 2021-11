Das Studium der Translatologie in Österreich

Mit Translatologie zum Italienisch-Übersetzer

Hierfür bedarf es dem Mut zur Lücke. Spezialisierungen auf Englisch, Mandarin oder Japanisch haben klassischer Weise größeren Zulauf, als ein großer europäischer Klassiker: Italienisch gehört nach wie vor zu den wichtigsten Sprachen in Europa und Italien ist zudem einer der wichtigsten kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Partner Österreichs. Der Bedarf an professionell ausgebildeten italienischen Übersetzern ist stetig hoch, doch dies spiegelt sich nicht in den Zahlen der Studierenden wieder. Es böte sich also an, ein Studium der Translatologie in dieser Richtung einzuschlagen.