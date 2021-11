„Lieber Gäste und Kontrollen als wieder zusperren“

Das kann Haircrew-Chefin Nicole Somogyi in Oberwart nur bestätigen: „Betreten die Kunden das Geschäft, zeigen sie sofort ihren Nachweis her. Es gab nie Probleme.“ Dass alles in Ordnung ist, stellte die Polizei beim Kontrollgang fest. Donnerstag von 9 Uhr in der Früh bis 2 Uhr in der Nacht waren die Beamten unterwegs.