„Star Citizen“: Neue Schiffe, Waffen und Missionen

Entwickler Cloud Imperium Games zeigt im Video die Fortschritte, die er beim Weltraum-Mammutprojekt „Star Citizen“ macht. In der neuen Alphaversion 3.15 gibt es unter anderem mehr Shooter-Gameplay, Krankenhäuser finden ihren Weg ins Spiel, außerdem gibt es neue Raumschiffe und andere Features. Fertig ist das Weltraumspiel aber noch lange nicht: Wann das Projekt von Entwicklerlegende Chris Roberts („Wing Commander“) in die Betaversion startet oder gar die finale Version erscheint, ist noch völlig offen. Die Arbeiten an „Star Citizen“ laufen bereits seit 2011.