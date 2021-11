„Teil-Lockdown für Ungeimpfte nächster Schritt“

Minimierung der Kontakte

„Das würde viele wieder in Homeoffice bringen und es wären nicht so viele Menschen auf den Straßen. Das würde zur Minimierung der Kontakte und zu einer geringeren Chance für Ansteckungen führen“, begründet Dr. Niedermoser diesen Schritt, der von vielen Seiten der Ärzteschaft unterstützt und mitgetragen wird. „Natürlich ist das ein sehr schwieriger Schritt. Aber angesichts der Entwicklungen ist er wohl unumgänglich“, so Dr. Niedermoser. Der Präsident der OÖ-Ärztekammer sieht auch die zuletzt auseinanderdriftenden Meinungen bei den Entscheidungsträgern äußerst kritisch: „Wir befinden uns in einer Extremsituation. Daher wäre es jetzt ganz wichtig, dass alle handelnden Parteien unverzüglich an einem Strang ziehen.“