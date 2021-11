Programm auch abseits der Quote

„Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini auf der Seebühne, die Oper „Sibirien“ von Umberto Giordano im Festspielhaus - diese beiden Fixpunkte im Festspielsommer 2022 sind schon länger bekannt. Gestern aber gewährten die Bregenzer Festspiele auch einen Blick in das weitere Repertoire, mit dem sie in der kommenden Saison punkten wollen - und zwar auch abseits der Quote, wie Festspiel-Intendantin Elisabeth Sobotka versprach.