KH Braunau-Chef: „Nur mehr ein harter Lockdown“

Planbare Operationen müssen verschoben werden

„Wir haben derzeit bereits die OP-Kapazität um ein Drittel reduziert und müssen nächste Woche auf die Hälfte reduzieren“, so der Geschäftsführer. Personal sei nicht mehr ausreichend vorhanden. Windischbauer spricht von Krankenständen und quarantäne-bedingten Ausfällen, die in manchen Bereichen viermal so hoch seien wie im langjährigen Durchschnitt. Aktuell seien 41 Beschäftigte an Covid-19 erkrankt. „Darüber hinaus müssen wir viele offene Planstellen verzeichnen.“