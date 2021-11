Rekordniveau der Immobilienpreise in Kärnten

Hohe Preise

Für eine 50 m² große Wohnung in Klagenfurt wurden kürzlich 308.000 Euro bezahlt, ein Garagenplatz kostet 30.000 Euro. „Die Kaufkraft sinkt laut Statistik pro Jahr um bis zu 10.000 Euro“, so Peter Dohr von Remax. „Darum wird alles investiert, was verfügbar ist.“