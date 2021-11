Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Feldkirch

Am helllichten Tag zwischen 14:15 und 14:45 Uhr kam es am Samstag in Feldkirch zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 19-Jährigen und zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren. Der Zwischenfall, bei dem der junge Mann und die 15-Jährige verletzt wurden, ereignete sich vor der Trafik in der Hämmerlestraße.