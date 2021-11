Am Katschberg wurde klangvoll gefeiert

20 Zentimeter Neuschnee und Minusgrade am Katschberg konnten der kochenden Partystimmung nichts anhaben. Andreas Gabalier und „Anton aus Tirol“ Songschreiber Walter Schachner feierten am Samstagabend den 50. Geburtstag ihres Freundes und Unternehmers Joachim Reinisch. Während der Jubilar mit seiner Familie feierte, reiste Gabalier ohne Begleitung an. Einsam war er an diesem Abend unter den rund 50 Gästen trotzdem nicht.