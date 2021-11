Misstrauensantrag gegen Haslauer

„Eine Serie von Widersprüchen, eingeschränkte Planungsmöglichkeiten für die Wirtschaft, ein falsches Wiegen in Sicherheit, ständige Pannen und der unfassbare Tabubruch in Form des Ausschließens gesunder Menschen vom gesellschaftlichen Leben“, so fasst die Salzburger FP-Chefin Marlene Svazek die vergangenen Wochen zusammen. Die 2G-Regel ab Montag ist für sie nun zu viel.