Neuer Anlauf der Grünen gegen die Proporzregierung

Ruf nach einem Oberösterreich-Konvent

Man kann sagen: Periodisch grüßt das Murmeltier. Denn ihren allerersten Antrag auf Abschaffung des Regierungsproporzes haben die Grünen gleich nach ihrem Landtagseinzug im Jahr 1997 eingebracht. 1999 wieder, verpackt in ein großes Demokratiepaket, das 21 Seiten beanspruchte. Weitere (erfolglose) Anträge gab’s in einigen Jahren danach. Eingebettet ist die grüne Proporz-Abschaffung in den Ruf nach Forderung nach einem „Oberösterreich-Konvent“ zur Modernisierung der Landesverfassung. Die Ziele sind „ein zeitgemäßes Regierungssystems mit einer klaren Rollenteilung und eindeutigen Verantwortungen“ sowie „ausgebaute Kontroll- und Informationsrechten von Opposition und Minderheiten“. Und schließlich die direkte Einbindung der Bevölkerung in die Landespolitik.