Ausreisekontrollen ab Mitternacht auch in Rohrbach

In Oberösterreich treten mit Freitag, Mitternacht,Ausreisekontrollenim Bezirk Rohrbach in Kraft. Damit sind im Bundesland nun mittlerweile zwölf von 18 Bezirken betroffen. In Perg, Steyr-Land, Vöcklabruck, Braunau, Schärding, Ried im Innkreis, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf und Wels-Land wird bereits kontrolliert.