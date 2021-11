Eine „alte Bekannte“ freut sich über Nachwuchs

Vor beinahe genau zehn Jahren, am 28. Oktober 2011, wurde bei Maienfeld (Kanton Graubünden) ein verwaister und stark geschwächter, damals erst fünf Monate alter Jungluchs in einem Hühnerstall aufgefunden und in die Wildtierauffangstation Schloss Landshut nach Bern gebracht. Nach siebenmonatigem Aufenthalt in der Pflegestation wurde das als HEIA getaufte Luchsweibchen F70 im Mai 2012, ausgestattet mit einem GPS-Sender, wieder in der Nähe des Fangortes in Maienfeld freigelassen.