Zürs: Internationaler Skiverband gibt Grünes Licht

Zurücklehnen kann und will man sich am Arlberg aber nicht. Jetzt geht es an die Feinarbeit. Gut sieht es in Sachen Wetterprognose aus. Nennenswerte Schneefälle werden bis zu den Rennen zwar keine mehr erwartet, allerdings schaut es so aus, als ob es in den kommenden Tagen in den Nächten kalt bleibt. Damit sollte einem Rennspektakel, für das an beiden Renntagen jeweils 2500 Zuschauer erlaubt sind und für das noch Karten erhältlich sind, nichts mehr im Wege stehen! Und: Für das Rennwochenende ist Sonnenschein prognostiziert!