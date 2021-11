Lampedusa: „Sea Eye“ mit 800 Migranten unterwegs

Die Rettungsschiffe der deutschen Seenotrettungs-Organisationen Sea Eye und Mission Lifeline haben in der Nacht auf Donnerstag 400 Menschen in maltesischen Gewässern in Sicherheit gebracht, die am Mittwoch einen Notruf abgesetzt hatten. Die Migranten wurden an Bord der „Sea Eye 4“, die in den vergangenen Tagen bereits weitere 400 Migranten gerettet hatte, genommen. Das Schiff ist mit 800 Migranten nun Richtung Lampedusa unterwegs.