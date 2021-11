Die 3G in NÖ: Geschlafen, gezögert, gescheitert!

Seit der Ex-Kanzler mit Waldviertler Wurzeln die Pandemie für beendet erklärt hat, steht die ÖVP in puncto Maßnahmen mit beiden Beinen auf der Bremse. Und offen gesagt: Die am vergangenen Samstag schnell verkündeten Verschärfungen kommen nicht nur viel zu spät, sondern werden ihrer Bezeichnung ja auch überhaupt gar nicht gerecht. Mit wie viel Voraussicht da agiert wurde, erkennt man auch an der Tatsache, dass die am Samstag verkündeten Regeln schon am Mittwoch selbst ergänzt werden mussten, um dann am Freitag wohl ohnehin overruled zu werden.