Bei Wellness schwitzen Kunden schon bei Preisen

Wie sieht´s beim An- und Abreisetag aus?

Viele Kurzurlauber wollen natürlich das ganze Wochenende auskosten. Da das Hotelzimmer am Abreisetag meist schon am Vormittag geräumt werden muss, haben wir bei unserem Preisvergleich auch die Möglichkeit der Aufzahlung am An- und Abreisetag, um den ganzen Tag im Wellnessbereich noch zu nützen, erhoben. Bei 18 Hotels war dies ohne extra Kosten möglich, bei neun gegen Aufzahlung, und fünf Hotels machten dazu keine Angaben.