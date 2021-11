Jurist: „Das ist Impfpflicht durch die Hintertüre“

Wer soll den Lockdown für Ungeimpfte kontrollieren?

Auch der FPÖ-nahe Kommunikationsexperte Robert Willacker schlägt in dieselbe Kerbe. Ein Lockdown für Ungeimpfte sei ein „juristisches Husarenstück“ und in der technischen Umsetzung „völlig inpraktikabel“. Wenn die Regierung versuche, die impfkritische Haltung der Blauen für die stagnierende Impfquote verantwortlich zu machen „macht man es sich zu einfach“. Es liege vielmehr am fehlerhaften Krisenmanagement der Regierung.