Pissecker über Freunde, Falco und den Jakobsweg

Kabarettist, Schauspieler und Autor Wolfgang „Fifi“ Pissecker kann sich noch gut an seinen ersten Besuch bei der „Krone“ erinnern. „Ich habe damals den Beruf des Druckformenherstellers gelernt und wir waren mit der Berufsschule zu Besuch und haben uns die riesigen Druckmaschinen angeschaut.“ Erst nach seiner Lehre durfte er Schauspiel studieren, sein Vater hat ihn beruflich mitgeprägt, wie er erzähl. Das Highlight in den vielen Jahren bei der Kabarettgruppe „die Hektiker“ ist für Pissecker, „dass die Freundschaft so lange angehalten hat“. Auch Falco kam gerne zu den Vorstellungen, doch ihr erstes Treffen, ging nicht ganz so reibungslos über die Bühne…