BVB-Verletzungsmisere: Rose und Hummels klären auf

BVB-Lazarett: Was ist der Grund für die vielen Verletzungen bei Borussia Dortmund? Cheftrainer Marco Rose und Spieler Mats Hummels klären vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Ajax Amsterdam auf. Rose: „Es liegt jedenfalls nicht an der Trainings- oder Belastungssteuerung.“ Beide Statements sehen Sie hier im Video.