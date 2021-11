Zahlen steigen: Fast 1.000 aktive Corona-Fälle

24 Patienten in Spitälern

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 24 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich drei Personen auf der Intensivstation. 1.373 (+54) Personen befinden sich in behördlich angeordneter Quarantäne.



Mehr als 200.000 vollimmunisierte Burgenländer

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 215.774 Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 195.783 Personen sind bereits zweimal geimpft. 11.409 Drittstiche wurden ebenfalls bereits verabreicht, daher sinkt die Anzahl der Zweitstiche.