Nur noch wenige Nadelstiche bis zur Impflotterie

Ab ins Landhaus

Der offene Impftag im Landhaus in Eisenstadt am Donnerstag sei, so Doskozil, eine weitere gute Gelegenheit, auf der Zielgerade noch zuzulegen. Bei der Lotterie zu gewinnen gibt es für die Geimpften 1000 Preise, darunter drei Autos als Haupttreffer.