Drei Klubs rutschte die Winterkrone noch vom Kopf

2. Klasse Süd: Hier fiel der dritte Fast-schon-Winterkönig um. Schlusslicht Hüttau, das bisher nur einen Sieg und ein Remis zusammengebracht hatte, war für Leader Zell am See eine Nummer zu groß. Mit dem 1:1 gaben die Pinzgauer noch Platz eins ab. Rivale Dorfgastein krönte sich so mit einem 2:1 in Dienten zum Winterkönig.