Im Ausland geboren, und jetzt im Burgenland daheim

Hoher Anteil in Eisenstadt

In Eisenstadt und im dazugehörigen Bezirk ist der Anteil der im Ausland Geborenen mit 19,6 bzw. 18,7 Prozent am höchsten (siehe Grafik). Dahinter folgen die Bezirke Neusiedl am See (15,3%) und Mattersburg (12,2%). Den geringsten Anteil weist der Bezirk Jennersdorf im Süden auf (8,2%).