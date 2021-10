In diesen Fällen sagen wir Danke!

Hotelkosten erstattet

Zum Geburtstag hatte Barbara R. ihrer Schwiegermutter eine Karte für ein Konzert in Florenz mit Hotelaufenthalt im letzten Sommer geschenkt. Das Konzert musste wegen Corona verschoben werden. Somit wurde auch das Hotel storniert. Als später ein neuer Konzerttermin feststand, buchte Frau R. das gleiche Hotel. Als das Konzert abermals verschoben wurde, wollte sie den Aufenthalt im Hotel stornieren. Ihre Bitte wurde mit der Begründung abgelehnt, dass eine Stornierung nur innerhalb von drei Tagen möglich gewesen wäre. „Auch die Reiseplattform, über die wir das Hotel gebucht hatten, konnte nicht helfen“, so die Salzburgerin. Booking.com hat auf Anfrage prompt reagiert. Die Leserin erhält in Kulanz eine vollständige Rückerstattung der Kosten.