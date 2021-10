Was es braucht, um die Pflegekrise zu lösen

Gesperrte Betten in Pflegeheimen, Wartelisten in der Hauskrankenpflege, geschlossene Stationen in Spitälern: Ein „Weckruf, ein Hilferuf“ ist der Appell der Organisationen*, die sich schon im Sommer mit einem offenen Brief an die Regierung gewandt hatten. Zwar gibt es nun am 26. November einen runden Tisch, doch das dauert den Vertretern eindeutig zu lang.