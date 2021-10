Kinderbetreuung: Große Lücken bei den Kleinen

Schlusslicht in Westeuropa

Damit sind wir weit unter dem EU-Schnitt und Schlusslicht in Westeuropa (Grafik unten). „Wir sollten in dieser Altersgruppe gemäß EU-Vorgaben 33 Prozent in Betreuung haben. Bei den Älteren ist die Situation zwar besser, aber auch bei ihnen ist der Kindergarten oft nur halbtags offen, und es gibt große regionale Unterschiede in der Versorgung“, resümiert Monika Köppl-Turyna, Chefin des Forschungsinstitutes Eco Austria, ihre jüngste Studie.