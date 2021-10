Murau, Graz: Eltern kämpfen um Kinderarzt-Dienste

Notdienst in Graz steht auf dem Prüfstand

Doch auch in Graz sind viele Eltern derzeit in Sorge. Der seit drei Jahren bestehende kinder- und jugendärztliche Notdienst an Samstagen und Sonntagen - immer ein Kinderarzt öffnet vormittags die Ordination - steht auf dem Prüfstand, wie der Gesundheitsfonds-Geschäftsführer Michael Koren erklärt: „Die Ambulanz in der Kinderklinik wurde durch den Dienst nicht entlastet. Wir werden uns die Zahlen nun genau ansehen.“