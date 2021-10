„Die vielen Ausfälle dürfen keine Ausrede sein“

Heute haben die Profis trainingsfrei. Wer möchte, kann im Trainingszentrum seine „Wehwehchen“ behandeln lassen. Wird Jantscher in Anspruch nehmen. „Jeder Spieler ist doch ein Stück weit selbstverantwortlich. Was brauche ich, was kann ich tun, damit ich dieses Pensum absolvieren kann.“ Das schon am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den WAC munter weitergeht. „Da müssen wir es wieder schaffen, unsere Energie als Gemeinschaft auf den Platz zu bringen.“