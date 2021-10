Streit um Betriebsrat-Gründung in Covid-Labor

Von Druck im Vorfeld der Betriebsversammlungen seitens der Geschäftsführung, von Behinderungen der Betriebsratswahl und von Abschreckung vor Ort spricht die Gewerkschaft GPA. Am Donnerstag fand die Betriebsversammlung der Angestellten des Labors Novogenia nicht beim Firmensitz in Eugendorf sondern in „sicherer“ Distanz im Salzburger Stadtteil Gnigl statt. Das hielt Firmenchef Daniel Wallerstorfer aber nicht davon ab, vor Ort zu erscheinen, obwohl er als Führungsperson nicht an der Versammlung teilnehmen durfte. „Ich möchte die Mitarbeiter aufklären, da die Informationen der Gewerkschaft zu großer Verwirrung führten“, sagte der CEO vor Ort im „Krone“-Gespräch und fügte an: Auch das führt zum Zwist mit der Gewerkschaft. Für Michael Huber von der GPA ist klar, dass die Mitarbeiter unter Druck gesetzt wurden: „Alleine die Ankündigung, dass der Chef vor Ort erscheint, hat viele abgeschreckt zu kommen.“